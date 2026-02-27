Sorpresa a Sanremo Gianni Morandi canta col figlio Tredici Pietro Poi commosso lo abbraccia | Un’emozione che mi porterò dentro per sempre

Durante la serata delle cover al Festival di Sanremo, sul palco dell’Ariston Tredici Pietro si esibisce con Galeffi e Fudasca & Band. A un certo punto, senza preavviso, entra a sorpresa Gianni Morandi, che canta insieme al figlio. Dopo l’esibizione, Morandi lo abbraccia con emozione, dichiarando che quell’attimo resterà per sempre impresso.

Bologna, 27 febbraio 2026 – Grande sorpresa nella serata delle cover al Festival di Sanremo. Nel momento dell’esibizione di Tredici Pietro con Galeffi e Fudasca & Band sul palco dell’Ariston spunta a sorpresa il padre, Gianni Morandi. Ed inizia un emozionante duetto tra padre e figlio sulle note della canzone ‘ Vita ’, brano portato al successo proprio da Morandi assieme a Lucio Dalla. In realtà la versione messa in scena questa sera è stata attualizzata inserendo alcuni versi rappati. (L-R) Sanremo Festival host and artistic director Carlo Conti with Italian singers Gianni Morandi, Laura Pausini and Tredici Pietro perform on stage at the Ariston theatre during the 76th edition of the Sanremo Italian Song Festival, in Sanremo, Italy, 27 February 2026. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

