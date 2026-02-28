Sanremo 2026 Gianluca Grignani e la frecciata a Laura Pausini | Così la posso chiamare

Durante la serata dedicata alle cover al Festival di Sanremo 2026, Gianluca Grignani ha rivolto una battuta a Laura Pausini dopo la sua esibizione insieme a Luché. La frase, pronunciata pubblicamente, ha attirato l'attenzione tra il pubblico presente. La frecciata è stata fatta subito dopo la performance della cantante e del rapper sul palco del festival.

Durante la serata cover del Festival di Sanremo 2026, Gianluca Grignani lancia una frecciata a Laura Pausini dopo l'esibizione con Luché. La battuta riaccende la polemica sulla cover de 'La mia storia tra le dita'. Frecciatina neanche tanto a sorpresa al Festival di Sanremo 2026: protagonista Gianluca Grignani, che durante la serata cover di venerdì 27 febbraio ha lanciato una stoccata velata a Laura Pausini. Ospite speciale della serata, il cantautore si è esibito in duetto con Luché sulle note di Falco a metà, ma a far parlare non è stata solo la performance. La serata dei duetti tra attese e tensioni La serata delle cover è da sempre una delle più attese del Festival di Sanremo, ma quest'anno c'era un motivo in più per restare incollati alla TV: il possibile incontro - o forse . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

«C’è anche il numero di Laura Pausini dentro » è la battuta che Gianluca Grignani ha lanciato a Carlo Conti dopo aver ricevuto il classico mazzo di fiori al termine della sua esibizione a Sanremo 2026, durante la serata delle cover in cui ha condiviso il palco - facebook.com facebook

