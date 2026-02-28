Sanremo 2026 Gianluca Grignani ‘dissa’ Laura Pausini sul palco | cosa ha detto

Durante il Festival di Sanremo 2026, Gianluca Grignani ha pronunciato parole dirette rivolgendosi a Laura Pausini, attirando l'attenzione dei presenti e dei media. Le sue dichiarazioni sono state fatte durante la manifestazione e sono state accolte con sorpresa dagli spettatori. La scena si è svolta sul palco, mentre si esibivano i partecipanti alla kermesse musicale.

(Adnkronos) – Gianluca Grignani ha lanciato una stoccata a Laura Pausini direttamente dal palco del Festival di Sanremo 2026. Il cantante, ospite questa sera, venerdì 27 febbraio, nella serata delle cover in duetto con Luché con il brano 'Falco a metà', ha colto l'occasione per togliersi dalla scarpa un sassolino contro la cantante. Terminata l'esibizione, Carlo Conti gli ha consegnato i tradizionali fiori di Sanremo. Ma Grignani aveva già la battuta pronta: "C'è anche il numero di Laura Pausini? Così la posso chiamare.". Una frase sottile che fa riferimento alla polemica dello scorso anno legata alla cover de 'La mia storia tra le dita'. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com A Sanremo 2026 Gianluca Grignani e Laura Pausini si incontreranno per la prima volta dopo le polemicheAl Festival di Sanremo 2026 Gianluca Grignani, ospite di Luchè nella serata Cover, e Laura Pausini potrebbero incontrarsi per la prima volta in... Leggi anche: “Che cavolo stai dicendo Willis?”, che cosa significa la frase che Laura Pausini ha detto a Carlo Conti sul palco di Sanremo Qui sotto trovi post e aggiornamenti collegati alla notizia. Temi più discussi: Sanremo 2026, Gianluca Grignani chi è: la cover con Luchè; Luché e Gianluca Grignani a Sanremo 2026, il duetto e il testo della cover di Falco a metà; Serata cover a Sanremo 2026, Luchè e Gianluca Grignani sul palco dell’Ariston con Falco a metà; Gianluca Grignani, l’addio al cane Gimbo (prima di Sanremo 2026): Eri e sarai il mio migliore amico. Sanremo 2026, la diretta della quarta serata - Gianluca Grignani, la frecciata a Laura Pausini alla fine del duetto: C'è il suo numero?Dalla scaletta ufficiale ai super ospiti (a sorpresa), dal vincitore alla classifica finale: la serata dei duetti e delle cover in diretta dall’Ariston stasera 27 febbraio 2026. libero.it Sanremo 2026, Gianluca Grignani gelido su Laura Pausini: C'è il numero? Così la posso chiamareDurante la serata cover del Festival di Sanremo, Gianluca Grignani punge Laura Pausini che non si presenta sul palco a salutarlo ... libero.it Laura Pausini e Gianluca Grignani si rivedono a Sanremo 2026 dopo le polemiche E il cantante non ha perso l'occasione per lanciare una frecciatina alla coconduttrice - facebook.com facebook Nella serata cover Luchè porta Gianluca Grignani con sé sul palco: “Gli artisti che mi hanno ispirato sono sempre stati un po' ribelli, Gianluca è uno di loro” di Alice Castagneri e Davide Cavalleri #Sanremo2026 #Grignani #Luchè x.com