Sanremo 2026 Gassman | Regole non uguali per tutti stoccata a festival e Morandi

Durante la presentazione di Sanremo 2026, l’attore ha criticato pubblicamente alcune regole del festival, sostenendo che non sono applicate in modo uniforme. In particolare, ha messo in discussione la norma che vieta ai parenti dei partecipanti di partecipare al festival stesso, definendola priva di senso. La sua dichiarazione ha suscitato attenzione tra i presenti e ha acceso un dibattito sulle regole del concorso.

"Ah. quindi non era vero che quando un cantante è in gara a Sanremo un parente non può partecipare al festival, e sono assolutamente d’accordo, regola senza senso. Perché io sarei dovuto andare al festival per presentare Guerrieri, la serie che parte su Rai 1 da lunedì 9 marzo, tratta dai meravigliosi romanzi di Gianrico Carofiglio, ma mi hanno detto che non potevo perché padre di un cantante. vabbè dai, sti ca***, regole NON uguali per tutti. Ci vediamo dal 9 marzo": Alessandro Gassman lo ha scritto in un duro post su Instagram riferendosi al figlio in gara a Sanremo, Leo, e lanciando una stoccata alla performance a sorpresa di Gianni Morandi con il figlio Tredici Pietro, che pure è in gara. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

Sanremo 2026, Alessandro Gassmann contro la presenza di Gianni Morandi: “Le regole non sono uguali per tutti”La presenza a sorpresa di Gianni Morandi al Festival di Sanremo 2026 fa infuriare Alessandro Gassmann.

