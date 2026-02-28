Gassmann polemica su Gianni Morandi all' Ariston | Le regole non sono uguali per tutti L' attacco sui parenti al Festival

Alessandro Gassmann ha pubblicato un post sui social criticando l'organizzazione del Festival di Sanremo, affermando che le regole non sono uguali per tutti. La sua presa di posizione si rivolge in particolare alla gestione dei parenti al festival, sollevando una polemica su come vengono applicate le norme durante l'evento. La discussione si inserisce nel contesto delle recenti contestazioni riguardo alle procedure adottate.

«Le regole non sono uguali per tutti». Alessandro Gassmann attacca sui social l'organizzazione del Festival di Sanremo. La polemica scoppia dopo il duetto di Gianni Morandi e il figlio Tredici Pietro nella serata dei duetti. Tra il rapper bolognese, Leo Gassmann e Lda, la 76a edizione della kermesse aveva già fatto discutere per la grande presenza dei figli d'arte. Ora l'attore romano sottolinea come non tutti vengano trattati nello stesso modo. Il post su Instagram Alessandro Gassman ha scritto su Instagram: «Quindi non era vero che quando un cantante è in gara a Sanremo un parente non può partecipare al Festival, e sono assolutamente d'accordo, regola senza senso». 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

