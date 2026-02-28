Durante la seconda serata del Festival di Sanremo 2026, un partecipante ha dichiarato che seguirà il suo cantante preferito anche nella fase dei duetti. Ha spiegato di averlo ascoltato già alla prima serata, quando si è esibito in una posizione avanzata, e ha deciso di seguirlo anche questa sera, quando sarà l’ultimo a salire sul palco. La dichiarazione è stata fatta direttamente durante l’evento.

"Anche questa sera a Sanremo seguirò il mio cantante preferito nella serata dei duetti. Come potrei non farlo? L’ho seguito la prima sera quando ha cantato per terzultimo e lo seguirò anche stasera che canterà per ultimo. Fagli vedere chi sei e a testa alta. Tvb": Alessandro Gassman lo ha scritto in un post su Instagram riferendosi al figlio Leo, in gara a Sanremo, non nascondendo probabilmente una vena polemica. Nella conferenza stampa al festival il cantante parlando dei genitori aveva detto teneramente di essere rimasto stupito che il padre fosse rimasto alzato fino a tardi per vederlo. Il giovane Gassman, che quest'anno ha portato il suo brano Naturale, nella serata cover ha scelto di essere accompagnato da Aiello, con cui canta Era già tutto previsto di Riccardo Cocciante. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Sanremo 2026, Gassman: "Il mio cantante preferito per ultimo"

