Alessandro Gassman spiega perché non andrà a Sanremo ma seguirà il figlio Leo da casa | Tiferò e cercherò di far votare più gente possibile per il mio cantante pop preferito

Alessandro Gassmann ha deciso di non partecipare a Sanremo, a causa delle restrizioni del festival e per sostenere il figlio Leo. L’attore preferisce seguire la gara da casa, tifando e invitando amici a votare il suo cantante preferito. Leo Gassmann si esibirà con il brano Naturale, mentre il padre preferisce concentrarsi sul supporto diretto. Gassmann ha spiegato che non sarà sul palco dell'Ariston, ma continuerà a seguire il festival dal soggiorno di casa, dove ha già invitato i fan a sostenere Leo.

«Esiste una regola che dice che se c'è un cantante a Sanremo, i suoi parenti non possono andare, nemmeno come ospiti, sul palco dell'Ariston» ha spiegato Alessandro Gassmann ai microfoni di ANSA. Gassmann poi continua, raccontando che la distanza non gli impedirà di fare il tifo per il figlio Leo, in gara con il brano Naturale: «Non andrò al Festival, ma chiaramente lo seguirò e già so per chi votare. Voterò per il cantante che ha la canzone più bella, per Leo Gassmann, il cui numero per votare è. No, chiaramente non lo so, però ve lo dirò presto. Non sono sportivo in questo, tiferò e cercherò di far votare più gente possibile per il mio cantante pop preferito». 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Alessandro Gassman spiega perché non andrà a Sanremo, ma seguirà il figlio Leo da casa: «Tiferò e cercherò di far votare più gente possibile per il mio cantante pop preferito» “Mio figlio Leo Gassmann a Sanremo 2026? Pare esista una regola che dice che i parenti non possano andare, ma so già per chi votare”: parla AlessandroAlessandro Gassmann ha smentito le voci sul possibile debutto di suo figlio Leo a Sanremo 2026, spiegando che ci sarebbe una regola che vieta ai parenti di partecipare. Sanremo, Alessandro Gassmann: c’è mio cantante preferito, lo guarderòAlessandro Gassmann annuncia che seguirà Sanremo quest'anno, principalmente per il suo cantante pop preferito. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: ‘Guerrieri - La regola dell’equilibrio’, Gassmann: Non mi sono mai vergognato delle mie fragilità. Alessandro Gassman spiega perché non andrà a Sanremo, ma seguirà il figlio Leo da casa: «Tiferò e cercherò di far votare più gente possibile per il mio cantante pop ...Mentre Leo Gassmann è in gara al Festival con il brano Naturale, papà Alessandro Gassmann ha raccontato che non salirà sul palco dell'Ariston come ospite a sorpresa per presentare la sua fiction Rai i ... vanityfair.it Alessandro Gassmann, intervista esclusiva a TvBlog: Guerrieri? Spero che la fiducia costruita in Rai aiuti a fare grandi numeri. È una serie popolare, rappresenta tutti noiTvBlog incontra Alessandro Gassmann, il protagonista della nuova fiction Guerrieri - La regola dell'equilibrio, in onda su Rai 1 dal 9 marzo. tvblog.it Il figlio di Alessandro Gassmann torna all'Ariston con "Naturale" e rivela: "I miei genitori non mi hanno mai aiutato economicamente" facebook Da Marisa Laurito a Lina Sastri, da Alessandro Gassmann a tanti altri: gli artisti si uniscono per salvare il Teatro Sannazaro, distrutto dalle fiamme. Una raccolta fondi e appelli accorati per ricostruire un uno dei luoghi storici della cultura napoletana. #ANSA x.com