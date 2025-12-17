Sanremo Alessandro Gassmann | c’è mio cantante preferito lo guarderò

Alessandro Gassmann annuncia che seguirà Sanremo quest'anno, principalmente per il suo cantante pop preferito. Con entusiasmo, si prepara a guardare l'evento, sottolineando l'importanza della musica e delle emozioni che il festival porta con sé. Un'anticipazione che suscita curiosità tra gli appassionati di musica e di spettacolo.

Roma, 17 dic. (askanews) – “Io Sanremo lo guardo solo quando canta il mio cantante pop preferito; quest’anno ci sarà e quindi guarderò Sanremo”. Risponde così Alessandro Gassmann, a chi gli chiede se stia salendo la tensione in vista di Sanremo 2026 dove è in gara, tra i big, il figlio Leo Gassmann. Reduce dal successo in Un professore, Alessandro Gassmann è intervenuto all’Auditorium Parco della Musica di Roma alla presentazione della stagione Rai Fiction 2026. Il prossimo anno è impegnato nella serie Guerrieri, dove interpreta un avvocato penalista di successo. “Penso sia una serie che racconta la giustizia in maniera equilibrata – sottolinea – nel senso che sappiamo quali sono i problemi della giustizia nel nostro paese ma sappiamo anche che ogni tanto ci sono anche persone che lavorano in campo giuridico di grandissima qualità e che risolvono i problemi delle persone”. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

