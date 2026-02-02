Sanremo 2026 Fulminacci canta Stupida sfortuna Testo e di cosa parla la canzone

Quest’anno al Festival di Sanremo, Fulminacci ha scelto di cantare “Stupida sfortuna”. La sua performance ha attirato subito l’attenzione, e la canzone racconta di una sfortuna che sembra accompagnarlo in ogni passo. Fulminacci porta sul palco le sue emozioni e le sue storie, senza troppe pretese, con un modo diretto e sincero. Il pubblico si aspetta di vedere artisti che portano se stessi, e lui non fa eccezione.

Ci sono artisti che arrivano a Sanremo per inseguire il palco e altri che portano al Festival il proprio mondo. Fulminacci è decisamente parte della seconda categoria. Nel 2021 ha vissuto il suo primo Sanremo tra i Big in un'Ariston senza pubblico, e qualche anno dopo è tornato nella serata dei duetti accanto all'amico e collega Gazzelle, attraversando il Festival senza mai rinunciare alla sua identità. Nel 2026 torna con Stupida sfortuna, un brano che procede con il suo stesso passo: notturno e riflessivo, più interessato ai pensieri che alle luci.

