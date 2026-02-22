Fulminacci a Sanremo 2026 | il ritorno del cantautore romano tra malinconia e leggerezza

Fulminacci, nome d'arte di Filippo Uttinacci, ha deciso di partecipare di nuovo a Sanremo 2026 dopo aver pubblicato un album che ha riscosso successo tra il pubblico. La sua presenza si deve alla forte richiesta dei fan e alla voglia di condividere nuove canzoni dal sound eclettico. Durante le prove, il cantautore romano ha mostrato grande entusiasmo, preparando un’esibizione che promette di sorprendere. La sua partecipazione si inserisce in un momento di grande fermento musicale.

Fulmicacci, nome d'arte di Filippo Uttinacci, torna a Sanremo per la seconda volta. Apprezzato dalla critica per la capacità di variare genere, dal pop-folk al funk e groove, il cantautore romano si distingue per i suoi testi arguti e autoironici. Al Festival canta Stupida Sfortuna. 🔗 Leggi su Fanpage.it Fulminacci all’aperto è il tour estivo 2026 del cantautore, i biglietti e le dateFulminacci ha deciso di portare il suo tour estivo 2026, chiamato Leggi anche: Eddie Brock a Sanremo 2026, chi è il cantautore romano: dalla reception all’Ariston Fulminacci Intervista Sanremo 2026 Stupida Sfortuna Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Sanremo 2026, Fulminacci con Stupida sfortuna. Il testo della canzone; Stupida sfortuna di Fulminacci – Il testo e il significato della canzone di Sanremo 2026; Sanremo 2026, Fulminacci sorpresa del Festival? Testo e significato di Stupida sfortuna; Fulminacci a Sanremo 2026 con Stupida sfortuna: testo e significato. A Sanremo 2026 Fulminacci prova a ribaltare la Stupida sfortunaG iovane cantautore erede della grande tradizione del Folk Studio, Fulminacci – pseudonimo di Fillippo Uttinacci – torna in gara a Sanremo 2026 con il brano Stupida sfortuna. Considerato l’erede 2.0 d ... iodonna.it Fulminacci si racconta alla vigilia di Sanremo 2026 nella nostra intervista basata sulle domande più cercate sul webDalla musica ai social, fino all’intelligenza artificiale, il cantautore romano risponde senza filtri alle domande che lo riguardano, più cercate sul web ... wired.it Cinque nomi per il ballottaggio finale di #Sanremo #Ditonellapiaga #Fulminacci #EddieBrock #Sayf #FedezMasini x.com AI vs Sanremo - Fulminacci (Ep.12) #sanremo2026 #sanremo #ai #fulminacci Potrebbe essere cosi - facebook.com facebook