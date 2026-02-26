Sanremo 2026 | Fedez e Masini dominano le classifiche delle piattaforme streaming

Durante il 2026, le classifiche delle piattaforme streaming mostrano una forte presenza di artisti italiani, con brani che si affermano rapidamente tra gli ascoltatori. Tra i titoli più ascoltati si trovano pezzi che continuano a riscuotere successo, raggiungendo le prime posizioni delle principali piattaforme di musica online. La scena musicale si conferma dinamica e in continua evoluzione, con cambiamenti frequenti nelle preferenze del pubblico.

Sanremo 2026: Fedez e Marco Masini conquistano le piattaforme streaming, con 'Male necessario' in cima alle classifiche di Spotify, Amazon Music e iTunes. Mentre i fiori di Sanremo continuano a colorare il palco dell'Ariston, la vera partita si gioca nell'universo digitale. Le piattaforme streaming hanno appena rilasciato i dati d'ascolto delle prime ore e il responso degli utenti è chiarissimo: i brani del Festival stanno letteralmente monopolizzando il mercato discografico italiano. Il dato più impressionante arriva da Spotify: i brani della kermesse occupano infatti le prime 29 posizioni della Top 30 Italia. A... 🔗 Leggi su Movieplayer.it

