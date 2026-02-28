I Favoriti di Sanremo 2026 è testa a testa tra Sal Da Vinci e il duo Fedez-Masini

I Favoriti di Sanremo 2026 sono Sal Da Vinci e il duo Fedez-Masini, che si contendono il primo posto nella corsa alla vittoria. La gara tra questi artisti si sta intensificando mentre si avvicina la serata conclusiva del festival. La competizione tra i cantanti ha attirato l’attenzione del pubblico e dei media. La finale si avvicina e il risultato finale è ancora da definire.

© Salvo La Fata per mediaMai Il Festival di Sanremo 2026 arriva alla serata finale e la domanda più importante è una, la solita, che si rinnova ogni anno: chi sarà il vincitore? Davide Maggio ha monitorato giorno per giorno le quotazioni dei bookmakers su chi salirà sul gradino più alto del podio dopo Olly, campione in carica. A poche ore dalla serata decisiva, ecco le quote. Totovincitore Sanremo 2026: la situazione prima della finale. I principali quotisti si dividono: è testa a testa a pari merito tra Sal Da Vinci e il duo Fedez e Marco Masini sul vincitore del 76° Festival. Sia Sisal che Snai, quotano a 3 una loro vittoria. Dopo essere arrivata alla settimana sanremese da favorita, invece, Serena Brancale resta dietro, a giocarsi il podio con Arisa e Sayf. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - I Favoriti di Sanremo 2026, è testa a testa tra Sal Da Vinci e il duo Fedez-Masini I Favoriti di Sanremo 2026, Fedez e Masini passano in testaRai Sport, la direzione di Lollobrigida inizia con delle scuse per un grave fuorionda: “Evitiamo l’equipaggio israeliano” Mediaset: “Falsità... Pagelle prima serata di Sanremo 2026, il podio: Brancale pazzesca, Sal Da Vinci travolgente, Fedez e Masini concentratiSanremo, 24 febbraio 2026 – Le pagelle della prima serata del Festival di Sanremo 2026 hanno dato un primissimo quadro dei valori in campo. Jalisse esclusi da Sanremo 2026: il video ironico sui social dopo l'annuncio di Carlo Conti |RDSnews Contenuti utili per approfondire Favoriti di Sanremo. Temi più discussi: Ecco Sanremo 2026: le serate, le giurie, i favoriti; Chi vince Sanremo 2026? Ecco i favoriti secondo i bookmaker (e secondo noi); Quote vincitore Sanremo 2026: tutti i favoriti, pronostici definitivi; Sanremo 2026: ecco i favoriti secondo i bookmaker. Chi vince il Festival di Sanremo 2026? Tutti i favoritiA breve sapremo chi sarà il vincitore della 76esima edizione del Festival di Sanremo. Chi salirà sul podio? Tutti i favoriti alla vittoria. ildigitale.it Chi vince Sanremo 2026? Ecco chi ha già vinto e chi sono i favoriti della finale (anche per l’ultimo posto)Tutte le ultime previsioni degli esperti, i favoriti sui social e i premi già assegnati: chi vincerà Sanremo 2026? Davvero uno di questi 3? style.corriere.it Nella serata dedicata ai duetti e alle cover a Sanremo 2026, vince la performance migliore, quella di Ditonellapiaga e TonyPitony, e restano fuori dalla classifica alcuni tra i favoriti della vigilia - facebook.com facebook I Favoriti di #Sanremo2026, Sal Da Vinci vola sul podio e si candida alla vittoria Il cantante si avvicina al duo in testa Fedez-Masini secondo gli scommettitori x.com