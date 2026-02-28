Durante la seconda serata del 76 Festival di Sanremo, svoltosi il 25 febbraio 2026, Fedez, Masini e Hauser hanno eseguito una reinterpretazione di “Meravigliosa Creatura” in una performance crossover che ha attirato l’attenzione del pubblico presente. La serata si è svolta nella città di Imperia, con artisti e pubblico riuniti nella manifestazione musicale più importante dell’anno in Italia.

A Sanremo 2026 Fedez, Masini e Hauser reinterpretano “Meravigliosa Creatura” in una versione crossover intensa, chiusa dal monologo di Domitilla D’Amico SANREMO – La quarta serata del 76° Festival di Sanremo ha regalato un momento di forte intensità artistica con la collaborazione tra Fedez, Marco Masini e il violoncellista internazionale Stjepan Hauser, impegnati in una rivisitazione di “Meravigliosa Creatura” di Gianna Nannini. L’esibizione ha unito mondi musicali differenti — pop, rap e virtuosismo classico — in un mash-up dal respiro internazionale. Il risultato è stato un equilibrio tra rispetto dell’originale e sperimentazione, capace di valorizzare la potenza emotiva del brano di Nannini. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - Sanremo 2026: Fedez, Masini e Hauser rileggono “Meravigliosa Creatura” in una performance crossover di grande impatto

