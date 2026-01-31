Fedez e Marco Masini saliranno sul palco di Sanremo 2026 per interpretare insieme “Meravigliosa creatura”. La sera delle cover del 76° Festival si preannuncia speciale, con la partecipazione straordinaria di HAUSER. La loro esibizione promette di essere tra le più commentate della manifestazione.

Sanremo, 31 gennaio 2026 – Una collaborazione inedita, potente e dal respiro internazionale è pronta ad accendere la serata delle cover del 76° Festival di Sanremo. Fedez e Marco Masini, in gara con il brano “Male necessario” (Atlantic Records Italy Warner Music Italy), venerdì 27 febbraio porteranno sul palco del Teatro Ariston una performance speciale: la reinterpretazione di Meravigliosa creatura di Gianna Nannini con la partecipazione straordinaria di **HAUSER. Un brano iconico della musica italiana, scelto per la sua forza emotiva e la sua carica identitaria, che verrà rivisitato in una versione inedita capace di unire intensità interpretativa, energia contemporanea e suggestioni orchestrali. 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com

© Spettacolo.periodicodaily.com - Fedez & Masini a Sanremo 2026: nella serata cover “Meravigliosa creatura” con la partecipazione straordinaria di HAUSER

Fedez & Masini con Male necessario a Sanremo 2026

