Tommaso Paradiso e la coppia Fedez-Masini in pole position per la vittoria anche dopo il primo ascolto della stampa ma occhio a Sayf | così i bookmakers su Sanremo 2026

I bookmaker sono già in fibrillazione per il Festival di Sanremo 2026, che si terrà dal 24 febbraio. Tommaso Paradiso e la coppia Fedez-Masini sono in pole position, con i loro brani già favoriti dopo il primo ascolto riservato alla stampa. Tuttavia, i bookmaker mettono in guardia: Sayf potrebbe sorprendere e mettere tutto in discussione. La corsa alla vittoria è aperta, e le quote cambiano di giorno in giorno.

I bookmakers sono già scatenati sui pronostici del prossimo Festival di Sanremo 2026, al via dal 24 febbraio. Dopo l'ascolto in anteprima dei brani da parte dei giornalisti, avvenuto lunedì scorso 26 gennaio, l'andamento sembra confermare un po' le tendenze della vigilia con una piccola sorpresa. Secondo gli esperti Sisal si confermano tra i favoriti alla vittoria Tommaso Paradiso con "I Romantici" e la coppia Fedez- Marco Masini con "Male Necessario". Chi potrebbe sparigliare le carte? Sayf con "Tu mi piaci tanto", a seguire Ermal Meta con "Stella Stellina", dedicata alla guerra e a una bambina, di seguito Arisa, Serena Brancale, Ditonellapiaga e Fulminacci.

