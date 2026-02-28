Sanremo 2026 Fedez | Ho scritto i versi della cover pensando alla libertà no alle mie ex

Durante la conferenza stampa giornaliera del Festival di Sanremo 2026, Fedez ha dichiarato che i versi aggiunti ieri alla cover di ‘Meravigliosa Creatura’, interpretata con Marco Masini, sono stati scritti esclusivamente pensando al tema della libertà e non alle sue ex. Ha spiegato che i nuovi testi sono stati ideati per riflettere il concetto di libertà senza riferimenti personali.

Durante la conferenza stampa giornaliera, Fedez ha spiegato che i versi aggiunti ieri alla cover di ‘Meravigliosa Creatura‘ cantata con Marco Masini in occasione della quarta serata del 76esimo Festival di Sanremo, sono stati scritti pensando solo al “tema della libertà”. “Non c’è alcun tipo di riferimento alle relazioni pregresse”, chiarisce a seguito di una domanda ricevuta. Lo stesso Masini è intervenuto sottolineando come l’intera interpretazione del brano giri intorno al pensiero di Seneca, di cui è stato anche aggiunto un breve aforisma sul finale del pezzo, letto dalla voce della doppiatrice Donatilla D’Amico. Parlando del brano in... 🔗 Leggi su Lapresse.it

