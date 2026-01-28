Sanremo 2026 i duetti della serata cover fanno già tremare l’Ariston | da Patty Pravo a Fedez

La serata cover di Sanremo 2026 si avvicina e già crea tensioni tra gli artisti. Manca ancora l’annuncio ufficiale di Carlo Conti, ma si sa che Patty Pravo e Fedez saranno tra i protagonisti. Dietro le quinte, i duetti sono il vero punto caldo, e l’Ariston si prepara a un’edizione ricca di sorprese e confronti.

Duetti Sanremo 2026: cosa bolle davvero dietro le quinte dell'Ariston?. Manca ancora l'annuncio ufficiale di Carlo Conti, atteso nei prossimi giorni, ma una cosa è certa: la serata delle cover di Sanremo 2026, in programma venerdì 27 febbraio, è già diventata il vero campo di battaglia artistico del Festival. Come da regolamento, i 30 Big in gara interpreteranno una cover – italiana o internazionale, pubblicata entro il 31 dicembre 2025 – accompagnati da un artista ospite. Il verdetto sarà affidato a televoto, Sala Stampa, Tv e Web e Giuria delle Radio. E il vincitore della serata, come spesso accade, potrebbe spostare equilibri e narrazioni dell'intero Festival.

