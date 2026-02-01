Sanremo 2026 nella serata cover Fedez e Masini cantano Meravigliosa creatura

Questa sera al Festival di Sanremo, Fedez e Francesca Masini salgono sul palco per interpretare insieme “Meravigliosa creatura”. La loro performance promette di sorprendere il pubblico, unendo due stili diversi in una canzone che ha fatto storia. La serata cover si preannuncia ricca di emozioni e momenti da ricordare.

SANREMO – Una collaborazione inedita e di respiro internazionale accenderà la serata cover del Festival. Fedez & Masini, che partecipano al 76° Festival di Sanremo con il brano "MALE NECESSARIO" (Atlantic Records Italy Warner Music Italy), venerdì 27 febbraio presenteranno sul palco del Teatro Ariston un'esibizione speciale che vedrà la partecipazione straordinaria di HAUSER, il violoncellista più celebre e carismatico della scena musicale internazionale. Il trio interpreterà "Meravigliosa creatura" di Gianna Nannini, uno dei brani più iconici della musica italiana, rivisitato in una versione inedita che unirà intensità emotiva, potenza interpretativa e suggestioni orchestrali.

