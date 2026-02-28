A Sanremo 2026 Morgan non ha partecipato al duetto con Chiello, a causa di prove ritenute disastrose su Tenco. Le esibizioni non sono state considerate all’altezza, portando alla sua esclusione dal palco. Il video delle prove mostra momenti difficili e intonazioni imprecise, che hanno portato alla decisione finale di non far salire Morgan insieme a Chiello.

È stato un duetto da brividi, in tutti i sensi, a far “saltare” Morgan al Festival di Sanremo 2026. Protagonisti Chiello e proprio Morgan, invitato dal giovane rapper, sconosciuto fino a poche sere fa, al duetto sulla magistrale “Mi sono innamorato di te” di Luigi Tenco nella serata delle cover. Sulla carta, un incontro tra sensibilità affini. In sala prove, un’altra storia che si può ascoltare dal video esclusivo. Scena: Chiello canta il brano e Morgan lo accompagna al piano, il suono dell’orchestra avvolge i due. Chiello attacca ed è subito in difficoltà d’intonazione. La voce ondeggia, le note vacillano, il pathos si sfilaccia, quasi non esiste. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Sanremo 2026, ecco perché Morgan è stato escluso: il video delle prove disastrose su Tenco, Morgan oscura Chiello che non riesce ad essere intonato

Sanremo 2026, Chiello omaggia Luigi Tenco in duetto con MorganChiello, nella serata delle cover del Festival di Sanremo 2026, duetterà con Morgan sulle note di Mi sono innamorato di te di Luigi Tenco Chiello,...

