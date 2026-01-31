Sanremo 2026 Chiello omaggia Luigi Tenco in duetto con Morgan

Questa sera al Festival di Sanremo 2026, Chiello e Morgan si sono uniti sul palco per un omaggio a Luigi Tenco. I due artisti hanno interpretato insieme “Mi sono innamorato di te”, portando sul palco una canzone che ha fatto la storia della musica italiana. La serata delle cover è stata molto attesa, e questa collaborazione ha catturato l’attenzione del pubblico. Chiello e Morgan hanno regalato un momento intenso, ricordando un grande cantautore e lasciando tutti con il fiato sospeso.

Chiello, nella serata delle cover del Festival di Sanremo 2026, duetterà con Morgan sulle note di Mi sono innamorato di te di Luigi Tenco. Chiello, nella serata delle cover al 76 ° Festival di Sanremo, duetterà con Morgan sulle note di Mi sono innamorato di te, una delle canzoni più intense di Luigi Tenco. Il cantautore tra le voci più distintive e amate della nuova scena italiana, calcherà per la prima volta da protagonista il palco dell'Ariston con il brano Ti penso sempre ( Island RecordsUniversal Music Italia ), scritto dallo stesso artista e composto da Tommaso Ottomano, Saverio Cigarini, Fausto Cigarini e Matteo Pigoni.

