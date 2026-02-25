Sanremo 2026 Chiello rompe il silenzio su Morgan | Perché non sarà con me sul palco

L’assenza si è notata subito. Nella serata delle cover del Festival di Sanremo 2026, uno dei duetti più chiacchierati alla vigilia non è andato in scena. Il nome era di quelli che accendono sempre dibattiti e curiosità, soprattutto quando si parla di palco dell’Ariston e scelte artistiche delicate. Nei giorni precedenti, infatti, era stata annunciata una collaborazione tra Chiello e Morgan per l’interpretazione di Mi sono innamorato di te di Luigi Tenco. Poi il dietrofront. Morgan aveva spiegato sui social che il suo contributo sarebbe rimasto “tecnico”, dietro le quinte, sostenendo che il brano richiedesse “un’unica voce, un’unica anima”. Ma durante la conferenza stampa di mercoledì 25 febbraio è arrivata la versione che ha cambiato tutto. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

