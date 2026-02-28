Sanremo 2026 | ecco come si deciderà il vincitore della finale

La finale di Sanremo 2026 si svolgerà con una scaletta definita e un sistema di voto preciso. Durante l’evento, i partecipanti si alterneranno sul palco e sarà adottato un metodo di valutazione che coinvolgerà giurie e televoto. La serata includerà diverse esibizioni e momenti di suspense, con i dettagli sulla composizione del voto e l’assegnazione dei premi che saranno comunicati ufficialmente.

La scaletta della finale e i meccanismi del voto. La finale di Sanremo 2026 promette di essere un appuntamento ricco di emozioni e colpi di scena. La scaletta delle esibizioni, ancora non ufficiale, vedrà i trenta cantanti in gara salire sul palco del Teatro Ariston in ordine alfabetico. Tra loro, il genovese Sayf, con il brano Tu mi piaci tanto, cerca di replicare il successo di Olly dello scorso anno. Sayf, quotato a 16.00 dai bookmaker, è tra gli outsider, ma dopo il secondo posto nella serata cover, non mancano speranze di una sorpresa. I meccanismi di voto di Sanremo 2026 sono complessi e articolati. Nella finale, tutti i trenta cantanti in gara si esibiranno nuovamente, e le loro performance saranno valutate dalla giuria della sala stampa, televisioni e web, dalla giuria delle radio e dal pubblico a casa con il televoto. 🔗 Leggi su Ameve.eu

