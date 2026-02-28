Durante la serata delle cover a Sanremo 2026, Alessandro Gassmann si è espresso in modo deciso, affermando che le regole non vengono applicate allo stesso modo per tutti. La manifestazione si è conclusa con la pubblicazione delle prime dieci posizioni della classifica, mentre il conduttore ha annunciato i risultati di questa fase della gara.

La serata delle cover di Sanremo 2026 si è conclusa e Carlo Conti ha svelato soltanto le prime 10 posizioni della classifica. I vincitori? Ditonellapiaga e Tony Pitony, che hanno regalato un’esibizione molto sentita sulle note di The lady is a tramp. Il loro filmato è già virale, a differenza di quanto accaduto ad altri. Basti pensare a Leo Gassmann, che ha duettato con Aiello, proponendo una cover di Era già tutto previsto. Non sappiamo in che posizione siano finiti ma conosciamo la reazione di pancia di papà Alessandro Gassmann. Lo sfogo di Gassmann contro Sanremo Poco prima dell’inizio di Sanremo 2026, Alessandro Gassmann aveva svelato che in alcun modo sarebbe stato sul palco dell’Ariston. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Sanremo 2026, duro sfogo di Alessandro Gassmann: “Le regole non sono uguali per tutti”

Sanremo 2026, Alessandro Gassmann contro la presenza di Gianni Morandi: “Le regole non sono uguali per tutti”La presenza a sorpresa di Gianni Morandi al Festival di Sanremo 2026 fa infuriare Alessandro Gassmann.

Tredici Pietro porta papà Gianni Morandi a Sanremo 2026, la reazione di Alessandro Gassmann, papà di Leo: «Le regole non sono uguali per tutti»La risposta, in realtà, arriva subito da Alessandro Gassmann, papà di Leo, anche lui tra i Big del Festival.

Una selezione di notizie su Alessandro Gassmann.

Temi più discussi: Sanremo 2026, duro sfogo di Alessandro Gassmann: Le regole non sono uguali per tutti; Amedeo Minghi snobbato da Carlo Conti, il premio mancato e la polemica: Le mie canzoni non gli piacciono, niente da fare; Sanremo 2026, Al Bano si scaglia contro Carlo Conti e svela la sua esclusione: Serve educazione; Sanremo 2026, Gassmann attacca il duetto di Morandi con Tredici Pietro: Mi avevano detto che i parenti non potevano partecipare.

Sanremo 2026, Gassmann attacca il duetto di Morandi con Tredici Pietro: «Mi avevano detto che i parenti non potevano partecipare»Sanremo non è solo musica, è soprattutto polemica. E quest'anno, a gettare benzina sul fuoco delle polemiche artistiche, ci pensa Alessandro Gassmann. Il celebre ... leggo.it

Sanremo 2026, Elettra Lamborghini furiosa per i festini bilaterali: spunta il nome di Fabrizio Corona, cosa c’entraElettra Lamborghini furiosa a Sanremo 2026 per le notti insonni: dietro i festini rumorosi spunta il nome di Fabrizio Corona. donnaglamour.it

Sanremo 2026, Morandi sul palco col figlio. Lo sfogo di Alessandro Gassmann: “Mi rode il c**o” https://qds.it/sanremo-alessandro-gassmann-gianni-morandi-2026-sfogo-social-post-rimosso-spettacolo/ - facebook.com facebook

SANREMO | Alessandro Gassmann polemico sulla presenza di Morandi: 'Regole non uguali per tutti'. 'Dovevo presentare Guerrieri, mi hanno detto che non potevo perché padre di un cantante'. #ANSA #sanremo #sanremo2026 x.com