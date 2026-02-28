sanremo 2026 ditonellapiaga vince la serata delle cover con tonypitony

Durante la serata delle cover al Festival di Sanremo 2026, Ditonellapiaga e TonyPitony hanno portato a termine la performance con il brano ‘The Lady is a Tramp’, vincendo la competizione. La loro esibizione ha ottenuto il riconoscimento come miglior interpretazione tra le esibizioni di questa fase del festival. La vittoria è stata annunciata alla fine della serata dedicata alle cover.

Ditonellapiaga e TonyPitony, con il brano ‘The Lady is a Tramp’, si sono aggiudicati la serata cover del Festival di Sanremo. Sul podio anche Sayf con Alex Britti e Mario Biondi, che hanno presentato il brano ‘Hit the Road Jack’, e Arisa con il Coro del Teatro Regio di Parma, che hanno cantato ‘Quello che le donne non dicono’, canzone di Enrico Ruggeri portata al successo da Fiorella Mannoia. Ma ad accendere la polemica attorno alla quarta puntata del Festival è stato Alessandro Gassmann, che non ha gradito la presenza sul palco dell’Ariston di Gianni Morandi, il quale ha duettato con il figlio TrediciPietro. “A me è stato detto di no perché mio figlio Leo è in gara”, si è lamentato l’attore. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Sanremo 2026, Ditonellapiaga vince la serata delle cover: chi è TonyPitony(Adnkronos) – Ditonellapiaga e TonyPitony hanno vinto la serata delle cover del Festival di Sanremo 2026.

Sanremo 2026: Ditonellapiaga e TonyPitony vincono la serata delle coverLa serata delle cover di Sanremo 2026 (venerdì 27 febbraio 2026 ) ha regalato la classica combinazione di spettacolo, momenti virali e scelte...

Vince la serata cover Ditonellapiaga con TonyPitony

Sanremo 2026, Ditonellapiaga con Tony Pitony vince la serata delle cover: la classifica completaSul podio anche Sayf e Arisa. Tredici Pietro si piazza quinto grazie alla perfomance con il padre Gianni Morandi ... vanityfair.it

Sanremo 2026, Ditonellapiaga vince la serata cover con TonyPitony: i momenti salienti e cos’è successoPoco dopo le 01:30 si arriva al termine della quarta serata di venerdì 27 febbraio: Carlo Conti insieme a Laura Pausini, Alessandro Siani e Bianca Balti ha chiamato sul palco il Presidente della Regio ... fanpage.it

