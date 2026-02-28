Sanremo 2026 | Ditonellapiaga e TonyPitony vincono la serata delle cover

Durante la seconda serata del Festival di Sanremo 2026, tenutasi venerdì 27 febbraio, Ditonellapiaga e TonyPitony hanno conquistato il premio per la miglior interpretazione con le loro cover. La gara ha visto inoltre altri artisti proporre rivisitazioni di brani noti, mentre la giuria ha valutato le performance in base a diversi criteri. La serata si è conclusa con l’annuncio dei vincitori, che hanno ottenuto il riconoscimento ufficiale.

La serata delle cover di Sanremo 2026 (venerdì 27 febbraio 2026 ) ha regalato la classica combinazione di spettacolo, momenti virali e scelte musicali coraggiose: a prendersi la vittoria sono Ditonellapiaga e TonyPitony con “The Lady Is a Tramp”, in una versione che ha messo d’accordo pubblico e giurie. Indice. In breve: cosa è successo nella serata cover di Sanremo 2026. Vincitori serata cover Sanremo 2026: perché hanno convinto. Classifica Top 10 cover Sanremo 2026 Top 10 (ordine di piazzamento).. I momenti più discussi: il bacio, la sorpresa Morandi e il messaggio di pace. Ospiti e show: apertura, co-conduzione e premio alla carriera. FAQ: serata delle cover Sanremo 2026. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com

