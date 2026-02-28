Sanremo 2026 chi ha vinto la serata delle cover duetti? Il vincitore è Ditonellapiaga con TonyPitony la classifica completa

Durante la quarta serata del Festival di Sanremo 2026, si sono esibiti vari duetti e cover, e alla fine è stata annunciata la classifica TOP TEN basata sui voti di sala stampa, radio e televoto. Il duo che ha ottenuto il primo posto è stato Ditonellapiaga con TonyPitony. La graduatoria finale comprende dieci esibizioni, tutte votate e valutate durante la serata.

La quarta serata dei duetti e delle cover del Festival di Sanremo 2026 si è conclusa con la classifica TOP TEN, con i 10 duetti votati dalla sala stampa, giuria delle radio e televoto. La classifica della quarta serata dei duetti di venerdì 27 febbraio di Sanremo 2026 ha proclamato il vincitore della serata dei duetti e delle cover. Il risultato è stato dato dalla somma dei voti della giuria così suddivisa: sala stampa 33%, giuria della radio 33% e televoto 34%. A trionfare sono stati Ditonellapiaga con TonyPitony che hanno cantato “The lady is a tramp” seguiti da Sayf con Alex Britti e Mario Biondi. Al terzo posto Arisa con Il coro del Teatro Regio di Parma. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

