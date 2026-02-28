Sanremo 2026 Ditonellapiaga e TonyPitony vincono la quarta serata dedicata alle cover

Durante la quarta serata di Sanremo 2026, Ditonellapiaga e Tony Pitony hanno vinto la competizione dedicata alle cover interpretando insieme “The Lady Is A Tramp”. La performance è stata apprezzata dal pubblico e dalla giuria, che ha riconosciuto la loro versione come la migliore della serata. La vittoria è stata annunciata al termine delle esibizioni, con i due artisti che sono saliti sul palco per ricevere il premio.

Ditonellapiaga ha ottenuto la vittoria della serata quarta serata Sanremo 2026 dedicata alle cover con The Lady Is A Tramp, brano eseguito insieme a Tony Pitony. Per la prima volta in questa edizione del Festival, è stata annunciata una classifica vera e propria, a differenza delle randomiche delle serate precedenti. Falco A Metà eseguita da Luchè insieme a Gianluca Grignani occupa il decimo posto, seguito dalla cover di Su Di Noi di Pupo, (nono posto), intervenuto sul palco del Teatro Ariston con Fabrizio Bosso a supporto di Dargen D'Amico. Nayt insieme a Joan Thiele raggiunge l'ottava posizione con La Canzone Dell'Amore Perduto.