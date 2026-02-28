Sanremo 2026 Ditonellapiaga e TonyPitony vincono la gara delle cover

Durante la serata delle cover al Festival di Sanremo 2026, Ditonellapiaga e TonyPitony hanno vinto la gara, portando a casa il premio. Sul palco sono saliti anche Sayf e Arisa, che si sono classificati tra i migliori. La competizione ha visto esibirsi vari artisti, con le loro interpretazioni di brani famosi. La serata si è conclusa con la proclamazione dei vincitori, annunciata ufficialmente al pubblico.

Ditonellapiaga e TonyPitony si aggiudicano il premio della serata delle cover del Festival di Sanremo 2026, andata in onda su Rai1, con la loro performance sulle note di The Lady Is a Trump. L'irriverente duo, acclamato sui social, si è posizionato davanti a Sayf e alla sua vibrante esibizione jazz in compagnia di Alex Britti e Mario Biondi e al toccante pezzo eseguito da Arisa con il Coro del Teatro Regio di Parma.