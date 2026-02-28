Sanremo 2026 Ditonellapiaga e Pitony trionfano nella serata cover | Grignani contro Pausini e Gassmann al vetriolo

A Sanremo 2026, Ditonellapiaga e TonyPitony hanno vinto la serata cover interpretando brani di Frank Sinatra, mentre Arisa ha ottenuto una vittoria che ha suscitato mugugni. Durante la serata, sono stati presenti anche artisti come Grignani, Pausini e Gassmann, coinvolti in momenti di discussione e polemiche. La competizione ha visto anche confronti diretti tra i partecipanti.

La serata delle cover della 76esima edizione del Festival di Sanremo ha regalato musica, sorprese e inevitabili polemiche. La vittoria è andata agli irriverenti Ditonellapiaga e TonyPitony, che con la loro versione di The Lady is a Tramp di Frank Sinatra hanno conquistato il pubblico e la giuria. “Grazie a Carolina Bubbico per l’arrangiamento stupendo e all’orchestra che ha suonato meravigliosamente – ha dichiarato Ditonellapiaga – grazie a Tony e a tutti quelli che ci hanno votato”. La serata, pensata come un omaggio alla grande musica italiana e internazionale, ha visto alternarsi sul palco nomi storici e giovani talenti: da Mina a Ornella Vanoni, da De Andrè a Lucio Dalla, con momenti di spettacolo in famiglia. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

