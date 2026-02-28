Sanremo 2026 Ditonellapiaga e Pitoni trionfano nella serata cover | Grignani contro Pausini e Gassmann al vetriolo

A Sanremo 2026, Ditonellapiaga e TonyPitony sono stati i protagonisti della serata cover dedicata a Frank Sinatra, portando a casa la vittoria. La competizione ha visto anche discussioni accese, in particolare tra Grignani, Pausini e Gassmann, mentre Arisa ha ottenuto meno consensi rispetto alle attese. La serata si è conclusa con i due artisti che hanno conquistato il premio principale.

La serata delle cover della 76esima edizione del Festival di Sanremo ha regalato musica, sorprese e inevitabili polemiche. La vittoria è andata agli irriverenti Ditonellapiaga e TonyPitony, che con la loro versione di The Lady is a Tramp di Frank Sinatra hanno conquistato il pubblico e la giuria. "Grazie a Carolina Bubbico per l'arrangiamento stupendo e all'orchestra che ha suonato meravigliosamente – ha dichiarato Ditonellapiaga – grazie a Tony e a tutti quelli che ci hanno votato". La serata, pensata come un omaggio alla grande musica italiana e internazionale, ha visto alternarsi sul palco nomi storici e giovani talenti: da Mina a Ornella Vanoni, da De Andrè a Lucio Dalla, con momenti di spettacolo in famiglia.