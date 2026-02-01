Sanremo 2026 nella serata cover Grignani duetta con Luchè per Falco a metà

Nella serata cover della 76ª edizione del Festival di Sanremo, Gianluca Grignani sale sul palco per duettare con Luchè. I due cantanti hanno eseguito insieme “Falco a metà”, lasciando il pubblico molto coinvolto. La serata si è aperta con un mix di emozioni e musica, mentre i due artisti hanno condiviso il palco in un momento che ha fatto parlare tra gli spettatori.

SANREMO – Venerdì 27 febbraio, in occasione della serata della 76ª edizione del Festival di Sanremo dedicata alle cover, GIANLUCA GRIGNANI sarà ospite di LUCHÈ. Insieme porteranno sul palco del Teatro Ariston una nuova versione di una delle sue storiche hit, "FALCO A METÀ", contenuta nell'album "Destinazione Paradiso" del 1995, ripubblicato lo scorso dicembre da Universal Music Italia in una edizione speciale per celebrarne i 30 anni. Gianluca Grignani torna sul palco del Teatro Ariston dopo averlo calcato per 7 volte in gara e 2 volte in qualità di ospite. Nel 1995 ha partecipato nella categoria Nuove Proposte con il brano "Destinazione paradiso" (anche se nel 1994 era stato già presentato alle selezioni di Sanremo Giovani con il singolo "La mia storia tra le dita").

