Sanremo 2026 i duetti della serata cover | il ritorno di Morgan incrocio Pausini-Grignani

Stasera a Sanremo si accendono i riflettori sui duetti della serata cover. Carlo Conti ha annunciato ufficialmente le collaborazioni, confermando il ritorno di Morgan dopo il litigio con Bugo. La serata promette grandi emozioni, con artisti che si preparano a salire sul palco per interpretare pezzi che hanno fatto la storia della musica italiana. I fan sono già in fermento, aspettando di vedere come si svilupperanno queste esibizioni.

Carlo Conti ufficializza i duetti, il ritorno di Morgan dopo la lite con Bugo. Il Festival di Sanremo entra nel vivo con una delle serate più attese dal pubblico: quella delle cover. Durante il Tg1 delle 13.30, Carlo Conti ha annunciato ufficialmente la setlist completa dei duetti, svelando una lineup che mescola grandi classici, pop internazionale, nostalgia anni '90 e collaborazioni sorprendenti. Da Fulminacci con Fagnani a Samurai Jay con Belen, tutte le coppie sul palco dell'Ariston. Ecco l'elenco completo delle esibizioni annunciate dal direttore artistico: Arisa con il Coro del Teatro Regio di Parma – Quello che le donne non dicono.

