Nella quarta serata del Festival di Sanremo 2026, dedicata ai duetti e alle cover, sono stati annunciati i risultati della classifica TOP TEN. La sala stampa, la giuria delle radio e il televoto hanno votato per determinare i 10 migliori esibizioni, i nomi dei quali sono stati resi noti al termine della serata. La serata ha visto protagonisti vari artisti e interpreti.

La quarta serata dei duetti e delle cover del Festival di Sanremo 2026 si è conclusa con la classifica TOP TEN, con i 10 duetti votati dalla sala stampa, giuria delle radio e televoto. La classifica della quarta serata dei duetti di venerdì 27 febbraio di Sanremo 2026 ha proclamato il vincitore della serata dei duetti e delle cover. Il risultato è stato dato dalla somma dei voti della giuria così suddivisa: sala stampa 33%, giuria della radio 33% e televoto 34%. A trionfare sono stati Ditonellapiaga con TonyPitony che hanno cantato “The lady is a tramp” seguiti da Sayf con Alex Britti e Mario Biondi. Al terzo posto Arisa con Il coro del Teatro Regio di Parma. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Sanremo 2026, chi ha vinto la serata delle cover duetti? Il vincitore è X, la classifica completa

Sanremo 2026, il vincitore della serata Cover del Festival: chi ha vintoSANREMO 2026 VINCITORE COVER – Chi ha vinto la serata Cover del Festival di Sanremo 2026 in onda stasera, venerdì 27 febbraio, su Rai 1? Ad...

Leggi anche: Sanremo 2026, la serata delle cover porta allegria e ritmo al Festival. Ecco che cos'è successo, la classifica e chi ha vinto. Su Amica.it

Sanremo 2026, ecco tutti i duetti della serata cover: i cantanti in gara e l’annuncio di Carlo Conti

La notizia è accompagnata da contenuti correlati.

Temi più discussi: I cantanti di Sanremo 2026, la classifica di chi ha partecipato più volte al Festival; Sanremo 2026, la prima serata: cosa è successo sul palco dell’Ariston; Tutti i look di Sanremo 2026, serata per serata: scopri chi ha indossato cosa e vota il tuo preferito; Sanremo 2026, la classifica della prima serata: conferme per Serena Brancale e la coppia Fedez-Masini, nella top 5 approda anche Fulminacci.

Chi è Nicolò Filippucci, vincitore delle Nuove proposte a Sanremo 2026: la chitarra a 7 anni, il coro del Conservatorio, Amici e l’AristonL’artista 19enne è umbro di Castiglione del Lago ed è cresciuto a Corciano (Perugia). Ha battuto in finale Angelica Bove in gara con il brano Mattone. Il primo live a Milano il prossimo 13 aprile ... lanazione.it

Sanremo 2026, ecco chi ha vinto tra i giovani: il pubblico di Amici colpisce ancora!Chi ha vinto Sanremo Giovani tra Angelica Bove e Nicolò Filippucci? I giochi sono fatti: ecco svelato il nome dell'artista che ha trionfato! donnapop.it

La 76esima edizione del Festival di Sanremo - La serata delle Cover Nayt con Joan Thiele - “La canzone dell’amore perduto” I voti de "La Sicilia" #Sanremo2026 - facebook.com facebook

SANREMO | La Palestina sul palco dell'Ariston. Fiorella Mannoia indossava una piccola spilla della Palestina appuntata sulla maglia nera che indossa nel duetto con Michele Bravi in Domani è un Altro Giorno, altro omaggio a Ornella Vanoni. #ANSA x.com