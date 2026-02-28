Durante la quarta serata del Festival di Sanremo 2026, la direttrice d’orchestra Carolina Bubbico ha interrotto Laura Pausini durante la sua esibizione, invitandola a chiamarla “maestra” in diretta. Questo momento ha attirato l’attenzione del pubblico presente e dei telespettatori, creando un episodio improvviso e condiviso sul palco. Bubbico ha preso la parola mentre Pausini stava cantando, generando un intervento inaspettato.

La direttrice d’orchestra Carolina Bubbico riprende in diretta Laura Pausini durante la quarta serata del Festival di Sanremo 2026. Tutto è accaduto quando la cantante e co-conduttrice della kermesse musicale ha presentato l’esibizione di Ditonellapiaga e TonyPitony, i quali hanno interpretato il brano di Frank Sinatra The Lady Is a Tramp. “Dirige l’orchestra il maestro Carolina” ha esclamato Laura Pausini che poi si è bloccata poiché ripresa dalla direttrice d’orchestra che le ha chiesto di chiamarla “maestra”. “Ah, preferisci. Finalmente” ha quindi dichiarato la co-conduttrice che poi ha aggiunto: “Così ti voglio, baby”. la Maestra Carolina Bubbico che manda a cagare Pausini “dirige il Maestro”. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Sanremo 2026, Carolina Bubbico riprende Laura Pausini: “Chiamami maestra” | VIDEO

Sanremo 2026, Carlo Conti, Laura Pausini e tutti i cantanti incontrano Mattarella: il videoUn incontro dal forte valore simbolico ha segnato l’avvio della 76ª edizione del Festival: questa mattina al Quirinale il Presidente della Repubblica...

Sanremo 2026, Paolini irrompe al Tg1: “Conti bisex”. E lui risponde: “Il mio tipo è Laura Pausini, non Can Yaman” | VIDEOIl noto disturbatore Paolini ha fatto irruzione durante la diretta del Tg1, in quel momento collegato con l’inviato a Palazzo Chigi, per gridare in...

Sono raccolti link e contenuti legati all’argomento.

Argomenti discussi: Sanremo 2026, Carolina Bubbico riprende Laura Pausini: Chiamami maestra | VIDEO - TPI.

Sanremo 2026, Carolina Bubbico riprende Laura Pausini: Chiamami maestra | VIDEOLa direttrice d’orchestra Carolina Bubbico riprende in diretta Laura Pausini durante la quarta serata del Festival di Sanremo 2026. Tutto è accaduto quando la cantante e co-conduttrice della kermesse ... tpi.it

Chi sono le conduttrici di Sanremo 2026/ Laura Pausini, la supermodella Irina Shayk e non solo…Chi sono le conduttrici di Sanremo 2026? Laura Pausini è presenza fissa accanto a Carlo Conti, con Pilar Fogliati, Irina Shayk e ... ilsussidiario.net