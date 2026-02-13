Sanremo 2026 Carlo Conti Laura Pausini e tutti i cantanti incontrano Mattarella | il video

Il Presidente Sergio Mattarella ha incontrato questa mattina i protagonisti di Sanremo 2026 al Quirinale, un gesto simbolico che sottolinea l’importanza dell’evento. Tra loro, Carlo Conti, Laura Pausini e gli artisti in gara hanno partecipato a un momento di confronto e entusiasmo, accompagnato dalla diffusione di un video che ha mostrato l’atmosfera di questa edizione. L’incontro, che ha rafforzato il legame tra musica e istituzioni, ha dato il via ufficiale alla 76ª edizione del Festival, un appuntamento atteso con trepidazione da milioni di fan in tutta Italia.

Un incontro dal forte valore simbolico ha segnato l’avvio della 76ª edizione del Festival: questa mattina al Quirinale il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ricevuto i protagonisti di Festival di Sanremo 2026. Con loro il direttore artistico Carlo Conti, Laura Pausini e l’amministratore delegato Rai Giampaolo Rossi. Un momento istituzionale ma anche carico di emozione, che ha ribadito il legame profondo tra la musica italiana e il Paese. Un momento storico: i cantanti di Sanremo incontrano Mattarella, le parole di Carlo Conti. A prendere per primo la parola è stato Carlo Conti, visibilmente emozionato: « Signor Presidente, buongiorno e grazie per aver dedicato a tutti noi un po’ del suo prezioso tempo ». 🔗 Leggi su Donnapop.it

Sanremo 2026, Carlo Conti al Quirinale: La musica italiana è forte e viva(LaPresse) Io che di solito non mi emoziono mai, oggi sono particolarmente emozionato perché non capita tutti i giorni di parlare di fronte al presidente della Repubblica. Noi ... ilmattino.it

Carlo Conti al Quirinale con i Big di Sanremo 2026: tutte le anticipazioni e le rivelazioni sul festivalAl Quirinale con i BIG di Sanremo 2026 (una sola assente), Carlo Conti ha anticipato nuovi dettagli sul festival, parlando a Mattarella. style.corriere.it

Oggi Carlo Conti, Laura Pausini e gli artisti in gara al Festival di Sanremo 2026, sono stati ospitati dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Non era mai successo prima! #sanremo2026 - facebook.com facebook

Il cast di #Sanremo2026 è stato ricevuto al Quirinale dal Presidente Mattarella. Presenti Carlo Conti, Laura Pausini e 29 Big in gara. Assente Patty Pravo che è leggermente influenzata ed è dispiaciuta. Ditonellapiaga in completo minigonna blu: "Era di mia no x.com