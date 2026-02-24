Sanremo 2026 Paolini irrompe al Tg1 | Conti bisex E lui risponde | Il mio tipo è Laura Pausini non Can Yaman | VIDEO

Paolini ha interrotto bruscamente la diretta del Tg1 per affermare che Carlo Conti sarebbe bisessuale, creando scompiglio tra i presentatori. La sua azione è stata motivata da una provocazione pubblica, e subito dopo ha risposto a una domanda sulla sua preferenza sentimentale, citando Laura Pausini invece di Can Yaman. La scena si è conclusa con l’intervento immediato degli addetti alla regia. La vicenda ha attirato l’attenzione sui comportamenti improvvisi in diretta televisiva.

Il noto disturbatore Paolini ha fatto irruzione durante la diretta del Tg1, in quel momento collegato con l’inviato a Palazzo Chigi, per gridare in diretta: “Paolini dice Carlo Conti bisessuale”. La conduttrice del telegiornale, Laura Chimenti, ha subito interrotto il collegamento visibilmente contrariata. “È il solito disturbatore” ha affermato la giornalista, lanciando, poi, un altro servizio. Il collegamento con Francesco Maesano da Palazzo Chigi si è poi svolto successivamente senza ulteriori incidenti. “Carlo Conti bisessuale”. Paolini inaugura #Sanremo2026 pic.twitter.com06TrmG26of — Il Grande Flagello (@grandeflagello) February 24, 2026 Più tardi, durante il collegamento con il Tg1 da Sanremo, Carlo Conti ha scherzato sull’accaduto affermando in diretta: “Prima di tutto volevo dire che il mio tipo è Laura Pausini e non Can Yaman visto che c’è stato un infiltrato dalle vostre parti”. 🔗 Leggi su Tpi.it Sanremo, il ‘disturbatore’ Paolini irrompe al Tg1: “Conti bisex”. E lui risponde…Gabriele Paolini ha interrotto il Tg1 con un'affermazione provocatoria, accusando Conti di essere bisessuale. Sanremo 2026, Laura Pausini sarà co-conduttrice: l'annuncio di Carlo Conti al TG1Sanremo 2026 vedrà la partecipazione di Laura Pausini come co-conduttrice, annuncia Carlo Conti durante il TG1.