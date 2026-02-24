Carlo Conti e la prima serata di Sanremo 2026 | Il video di La Russa su Pucci? Un' osservazione di un libero cittadino nessuna pressione Il mio Festival è cristiano e democratico

Carlo Conti ha commentato l’incidente sul video di La Russa riguardante Pucci, spiegando che si tratta di un’osservazione di un cittadino libero, senza alcuna pressione. Durante la prima serata di Sanremo 2026, Conti ha confermato la presenza di ospiti come Morgan e ha ricordato l’importanza di mantenere un Festival cristiano e democratico. La serata ha già mostrato alcune tensioni e attese per i prossimi appuntamenti.

Sul palco, questa sera, con Carlo Conti e Laura Pausini, ci sarà Can Yaman. Accanto all’attore turco, protagonista del remake Rai di Sandokan, ci sarà a sorpresa anche un cameo di Kabir Bedi, lo storico interprete della versione cinematografica firmata da Sergio Sollima. Il super ospite musicale è Tiziano Ferro: porterà un medley e un brano dal suo nuovo lavoro, festeggiando anche i 25 anni di Xdono. In scaletta anche Olly, l'attesissimo vincitore dello scorso anno. Conti rivendica il tono dell’edizione: «La parola è sempre divertirsi: leggerezza e coinvolgimento». Senza rinunciare, però, a brevi momenti di riflessione: «Ogni sera ci sarà una piccola divagazione dal mondo musicale. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

Sanremo 2026, Carlo Conti: “Al di là del presidente del Senato La Russa, ho sentito Pucci, non se la sente”. Can Yaman: “Il mio arresto e rilascio? Mai stato un caso”Carlo Conti ha confermato che Pucci non si sente pronto a partecipare a Sanremo 2026, spiegando di averlo ascoltato di recente.

Sanremo 2026: Conti rivendica la sua scelta di Pucci, nessuna pressione esterna sulla direzione artistica.Al Festival di Sanremo 2026, Carlo Conti ha chiarito di aver scelto personalmente il direttore artistico Pucci, respingendo qualsiasi ipotesi di pressioni esterne sulla decisione.

Sanremo 2026, Carlo Conti scherza con Can Yaman: «Sull'abbronzatura mi batte». Olly a sorpresa sul palcoÈ tutto pronto. Oggi, martedì 24 febbraio, parte ufficialmente il Festival di Sanremo, edizione numero 76. Le notizie di oggi in tempo reale. ilmessaggero.it

Sanremo, cravatta o papillon: quale outfit per Carlo Conti?Quote Carlo Conti papillon o cravatta: quale outfit a Sanremo per la prima serata del Festival? Gli operatori hanno pochi dubbi ... gazzetta.it

Il - Carlo Conti scherza con Can Yaman: «Sull'abbronzatura mi batte - facebook.com facebook

@SanremoRai L’arrivo in sala stampa di #CanYaman. Ad accoglierlo tante domande. Scherza Carlo Conti “Sull’abbronzatura mi batte…sul fisico non tanto”. x.com