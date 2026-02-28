Durante la prima serata di Sanremo 2026, TonyPitony ha attirato l'attenzione con un gesto che ha sorpreso il pubblico presente all’Ariston. La sua esibizione è stata accolta con entusiasmo e l’artista si è distinto tra gli altri partecipanti, mantenendo alta l’attenzione sulla manifestazione. La sua presenza ha suscitato discussioni tra i presenti e sui social network.

TonyPitony è stato apprezzato da tutti all'Ariston non deludendo le aspettative sulla sua partecipazione a Sanremo. Il cantante ha accompagnato DitonellaPiaga sulle note di The lady is a tramp per la serata cover di Sanremo. Poi, al termine della performance, mentre Conti gli portava i fiori, lui ha appoggiato un caco sul pavimento e ha detto: "Frutta e fiori". In molti si sono chiesti perché abbia deciso di fare questo gesto. La spiegazione arriva dai giorni scorsi, quando sui suoi canali social il cantautore dissacrante aveva reagito ad alcuni commenti dei fan a cui aveva chiesto cosa fare alla fine dell'esibizione. Giocando sul doppio senso del nome del frutto, ha appoggiato un caco sul palcoscenico e poi al microfono ha detto “ Caco ”. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Sanremo 2026, "caco": TonyPitony sconvolge l'Ariston con questo gesto

Carlo Conti su Sanremo 2026, "questo sarà l'ultimo": poi rivela chi porterà con sé all'Ariston

