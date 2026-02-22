Carlo Conti su Sanremo 2026 questo sarà l’ultimo | poi rivela chi porterà con sé all’Ariston

Carlo Conti ha annunciato che condurrà l'ultima edizione di Sanremo nel 2026, decisione motivata dal desiderio di passare il testimone a nuove leve. Durante un'intervista, ha anche rivelato che porterà con sé alcuni collaboratori storici, tra cui il direttore artistico e il regista dello spettacolo. La notizia ha sorpreso molti fan, che si preparano a salutare una delle facce più riconoscibili del festival. L’attenzione ora si concentra sulla prossima edizione.

Sanremo 2026 si avvicina sempre di più e ormai mancano poco più di 48 ore all’avvio dell’attesissima 76° edizione del Festival. E mentre nella cittadina ligure si scaldano i motori per questa nuova avventura, come sempre il palco dell’Ariston si prepara a diventare un teatro di emozioni, melodie, retroscena, look memorabili e piccole storie personali che, anno dopo anno, finiscono per conquistare il pubblico quanto le canzoni in gara. Intanto Carlo Conti, padrone di casa per la quinta volta, definisce gli ultimi fondamentali dettagli della scaletta e si prepara a portare con sé in questa edizione una persona davvero speciale che, di sicuro, non si presterà troppo alle luci della ribalta, ma saprà essere una presenza silenziosa e importantissima: suo figlio Matteo. 🔗 Leggi su Dilei.it

Carlo Conti su Sanremo “Questo sarà l’ultimo”, poi confessa chi porterà con sè all’AristonCarlo Conti annuncia che questa sarà l’ultima volta a condurre Sanremo, motivando la decisione con il desiderio di dedicarsi ad altri progetti.

Carlo Conti, l’annuncio su Sanremo 2026 fa impazzire il pubblico: chi sale sul palco dell’AristonCarlo Conti ha annunciato ufficialmente che tornerà a condurre il Festival di Sanremo nel 2026.

Carlo Conti conferma: Sanremo 2026 sarà l'ultima edizione

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Sanremo 2026, l'annuncio di Carlo Conti in diretta a Domenica In: Andrea Bocelli super ospite della serata finale; Sanremo 2026, Carlo Conti oggi da Mattarella al Quirinale; Carlo Conti: Questo è il mio ultimo Sanremo. Mio figlio verrà all'Ariston, ma mi ha chiesto di non presentargli i cantanti; Sanremo, De Martino sogna il Festival, ma Carlo Conti vuole un altro erede (sorprendente). Chi è.

Sanremo 2027, Carlo Conti forse ci ripensa: Mai dire mai. Il dietrofront che beffa De MartinoCarlo Conti torna a parlare del Festival di Sanremo 2027 lasciando uno spiraglio aperto, questa potrebbe essere una beffa per Stefano De Martino ... libero.it

Carlo Conti: età, moglie e figli, dove vive, studi, cachet e stipendio SanremoCarlo Conti non ha bisogno di presentazioni. Un paradosso – ma non troppo – per chi di mestiere presenta gli altri e le loro performance. Il conduttore fiorentino, da anni uno dei volti di punta della ... tpi.it

Radio1 Rai. . #Sanremo2026 Mancano 2 giorni all'inizio del Festival. Giorgia #Cardinaletti, giornalista del Tg1 e volto di punta dell'informazione Rai, affiancherà Carlo #Conti e Laura #Pausini la sera della finale, sabato 28 febbraio. L’annuncio ieri in diretta - facebook.com facebook

Sanremo, Giorgia Cardinaletti sarà co-conduttrice della serata finale: l’annuncio di Carlo Conti al Tg1 x.com