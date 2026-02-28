Sanremo 2026 Bambole di Pezza | la band femminista con ‘Resta con me’

Le Bambole di Pezza sono le quarte a esibirsi questa sera, sabato 28 febbraio, durante la finale del Festival di Sanremo 2026. La band femminista presenta il brano ‘Resta con me’ davanti al pubblico e alle telecamere della manifestazione. La loro esibizione si inserisce tra le altre performance della serata, in un evento che attira l’attenzione di pubblico e media.

(Adnkronos) – Le Bambole di Pezza sono le quarte a esibirsi questa sera, sabato 28 febbraio, per la finale del Festival di Sanremo 2026. La band punk rock è in gara alla kermesse canora con il brano 'Resta con me'. Una delle realtà più rappresentativa della scena rock pop-punk italiana. Le Bambole di Pezza sono nate a Milano nel 2002 inizialmente sotto contratto con Tube Records. Da sempre si sono distinte per i temi forti legati al femminismo, alla parità di genere e alla lotta contro la violenza sulle donne. Oggi il gruppo è composto da: Cleo per la voce. Morgana, chitarra solista. Dani, cori e chitarra ritmica. Xina, batteria e cori. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Sanremo 2026, Bambole di Pezza chi sono: la band femminista, la reunion, il messaggio del brano(Adnkronos) – Bambole di Pezza sono tra i 30 big concorrenti al Festival di Sanremo 2026.

Sanremo 2026, Bambole di pezza – «Resta con me»Le Bambole di Pezza portano in rock sul palco del teatro Ariston di Sanremo: sono una band tutta al femminile (Cleo: voce, Morgana: chitarra solista,...

Sanremo 2026 - Bambole di pezza alle prove con l'orchestra

Una raccolta di contenuti su Bambole di Pezza.

Temi più discussi: Sanremo 2026: sul palco dell’Ariston arrivano le Bambole di Pezza; Bambole di Pezza e Cristina d'Avena a Sanremo, la cover Occhi di gatto; Bambole di Pezza cantano Resta con me; Sanremo 2026, Bambole di Pezza: chi è la band femminista. Testo e significato del brano 'Resta con me'.

Sanremo 2026, gli abiti di Bambole di pezza per la serata finale del Festival: look e stilistaSanremo 2026, gli abiti di Bambole di pezza per la serata finale del Festival: look e stilista del gruppo in gara oggi ... tpi.it

Bambole di pezza in gara a Sanremo 2026: intervistaCon la loro partecipazione a Sanremo 2026, le Bambole di pezza non vogliono solo portare una canzone, ma sognano un vero cambiamento ... style.corriere.it

Super performance e secondo posto per Sayf nella serata cover. Momento nostalgia, invece, con le Bambole di Pezza e Cristina D'Avena - facebook.com facebook

#Sanremo2026 Serata cover: Bambole di Pezza con la regina dei cartoni Cristina D’Avena nel successo che unisce più generazioni ‘Occhi di gatto’ Codice Televoto: 07 x.com