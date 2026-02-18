Sanremo 2026 Bambole di pezza – Resta con me

Le Bambole di Pezza, band tutta femminile, hanno portato un brano rock intitolato «Resta con me» sul palco del teatro Ariston di Sanremo, a causa della loro passione per la musica energica e la voglia di rompere gli schemi. La formazione, composta da Cleo alla voce, Morgana alla chitarra solista, Dani alla chitarra ritmica e ai cori, Kaj al basso e Xina alla batteria, ha scelto di esprimersi con un sound deciso e autentico. Con la loro presenza sul palco, hanno dimostrato come la libertà di essere se stessi possa tradursi in musica viva e coinvolgente.

Le Bambole di Pezza portano in rock sul palco del teatro Ariston di Sanremo: sono una band tutta al femminile ( Cleo: voce, Morgana: chitarra solista, Dani: chitarra ritmica e cori, Kaj: basso, Xina: Batteria) che ha fatto della ribellione, dell'autenticità e della libertà d'espressione la propria firma artistica. Il gruppo è nato nel 2002 ma questa è la prima partecipazione al Festival, dove portano un brano ( Resta con me ) che promette di unire il punk a una scrittura più matura. Come dichiarato dalla band, la canzone parla del coraggio di sostenersi a vicenda soprattutto nei momenti di difficoltà, perché il sostegno permette di arrivare ovunque.