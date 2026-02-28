Sanremo 2026 | anticipazioni ospiti e cantanti della serata finale del Festival

Stasera, sabato 28 febbraio, si svolge la serata finale del Festival di Sanremo 2026, con la partecipazione di diversi cantanti e ospiti che si sono esibiti durante le serate precedenti. Sono attesi anche gli interventi di personaggi noti nel mondo dello spettacolo e della musica, mentre i concorrenti finalisti si preparano a chiudere questa edizione con le loro esibizioni. La serata si svolge nella città di Sanremo, come da tradizione.

Stasera, sabato 28 febbraio 2026, alle ore 20,30 su Rai 1 va in scena la finale del Festival di Sanremo 2026, kermesse canora giunta alla 76esima edizione e anche quest’anno affidata alla direzione artistica e conduzione di Carlo Conti. Ma vediamo insieme tutte le informazioni sulla quarta serata della 76esima edizione del Festival di Sanremo. Questa sera al fianco di Carlo Conti ci saranno: Laura Pausini, Giorgia Cardinaletti e Nino Frassica. Per quanto riguarda gli ospiti invece vedremo Andrea Bocelli, i Pooh (al Suzuki Stage) e Max Pezzali (sulla nave Costa). Poi ancora Gino Cecchettin (padre di Giulia) che parlerà della sua Fondazione. Presenti, ovviamente, i 30 big in gara. 🔗 Leggi su Tpi.it

