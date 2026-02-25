Sanremo 2026 | anticipazioni ospiti e cantanti della seconda serata del Festival

Stasera, mercoledì 25 febbraio 2026, alle ore 20,30 su Rai 1 va in scena la seconda serata del Festival di Sanremo 2026, kermesse canora giunta alla 76esima edizione e anche quest’anno affidata alla direzione artistica e conduzione di Carlo Conti. Ma vediamo insieme tutte le informazioni sulla seconda serata della 76esima edizione del Festival di Sanremo. La seconda serata vedrà come co-conduttori Pilar Fogliati, Lillo e Achille Lauro che affiancheranno Laura Pausini e Carlo Conti. Nel corso della serata si esibiranno 15 artisti su 30 in gara. Eccoli: Tanti anche gli ospiti come Fausto Leali, Francesca Lollobrigida e Lisa Vittozzi. Assente Arianna Fontana causa febbre. Poi al Suzuki Stage ci sarà Bresh; sulla Nave Costa Max Pezzali. Dove vedere la seconda serata del Festival di Sanremo 2026 in diretta tv e live streaming? Le cinque serate della kermesse canora andranno in onda dal 24 al 28 febbraio 2026 in prima serata tv (ore 20,30 circa) su Rai 1. 🔗 Leggi su Tpi.it

