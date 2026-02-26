Stasera si tiene la terza serata del Festival di Sanremo 2026, con tanti artisti in scena e momenti di musica dal vivo. La serata promette di essere ricca di sorprese, con ospiti speciali e performance che coinvolgono il pubblico presente in sala e quello da casa. Il pubblico attende con curiosità gli sviluppi di questa fase della manifestazione, che continua a catturare l’attenzione degli appassionati di musica.

Stasera, giovedì 26 febbraio 2026, alle ore 20,30 su Rai 1 va in scena la terza serata del Festival di Sanremo 2026, kermesse canora giunta alla 76esima edizione e anche quest’anno affidata alla direzione artistica e conduzione di Carlo Conti. Ma vediamo insieme tutte le informazioni sulla terza serata della 76esima edizione del Festival di Sanremo. La terza serata del Festival di Sanremo 2026 vedrà la conduzione di Carlo Conti, Laura Pausini e Irina Shayk. Dopo l’esibizione di ieri dei primi 15 cantanti in gara, stasera toccherà ai secondi 15. Ovvero: E gli ospiti? All’Ariston vedremo Eros Ramazzotti e Alicia Keys, Fabio De Luigi, Virginia Raffaele e Mogol che riceverà un premio alla carriera. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Sanremo 2026: anticipazioni, ospiti e cantanti della terza serata del Festival

