Sanremo 2026 | Andrea Bocelli e i Pooh illuminano la finalissima del 76° Festival

La finalissima del 76° Festival di Sanremo si è tenuta all’Ariston, con Andrea Bocelli e i Pooh tra gli artisti principali. Durante la serata sono stati presentati i meccanismi di voto e gli ospiti che hanno partecipato. La manifestazione ha concluso con le esibizioni di artisti italiani e internazionali, celebrando i 60 anni dei Pooh e la musica italiana.

Sanremo 2026: gran finale con Andrea Bocelli e l'omaggio ai 60 anni dei Pooh. Scopri il meccanismo di voto e gli ospiti dell'ultima serata all'Ariston. Sanremo si prepara a vivere l'atto conclusivo della sua settantaseiesima edizione in questo sabato 28 febbraio. Sul prestigioso palco dell'Ariston, Carlo Conti e Laura Pausini accolgono come co-conduttrice un volto noto dell'informazione italiana, Giorgia Cardinaletti, per guidare il pubblico verso la proclamazione del vincitore. La serata si preannuncia densa di significati, con un tributo speciale alla storia della musica italiana e ai suoi protagonisti più iconici.