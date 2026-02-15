Sanremo 2026 Andrea Bocelli superospite alla serata finale del Festival | l’annuncio di Carlo Conti
Andrea Bocelli parteciperà come superospite alla serata finale di Sanremo 2026, che si terrà sabato 28 febbraio. La notizia è stata comunicata da Carlo Conti durante la trasmissione Domenica In, confermando la presenza del tenore toscano. Bocelli si esibirà con un brano speciale, attirando l’attenzione di molti fan già eccitati all’idea.
Andrea Bocelli sarà il superospite della serata finale del Festival di Sanremo, sabato 28 febbraio. Lo ha annunciato il direttore artistico Carlo Conti in collegamento con Domenica In. «È un grande onore la presenza di Bocelli. È sempre impegnato, lo avremo come superospite il sabato sera», ha dichiarato Conti. «E sono ancora più felice perché con Laura Pausini e Eros Ramazzotti fa parte di tre grandi nomi lanciati da Pippo Baudo proprio dal palco dell’Ariston», ha aggiunto, ricordando che quest’anno il Festival è dedicato allo storico conduttore scomparso ad agosto scorso. Bocelli torna sul palco sanremese a sette anni dalla sua ultima apparizione nel 2019, quando si esibì con Claudio Baglioni e poi in duetto con il figlio Matteo.🔗 Leggi su Open.online
Carlo Conti a Domenica In: «Andrea Bocelli superospite della finale del Festival di Sanremo 2026»
Carlo Conti annuncia che Andrea Bocelli sarà il grande ospite della finale del Festival di Sanremo 2026, in programma sabato 28 febbraio.
Sanremo 2026, l’annuncio di Carlo Conti in diretta a Domenica In: “Andrea Bocelli super ospite della serata finale”
Carlo Conti ha annunciato in diretta a Domenica In che Andrea Bocelli sarà il grande ospite della serata finale di Sanremo 2026, sorprendendo il pubblico con questa scelta.
Andrea Bocelli sings for Trump in the Oval Office
Argomenti discussi: Sanremo 2026, Andrea Bocelli super ospite della finale; Sanremo 2026, Alicia Keys con Eros Ramazzotti e torna Andrea Bocelli: i retroscena sulle scelte di Carlo Conti; Carlo Conti, 'Andrea Bocelli superospite della finale di Sanremo'; Lillo e Andrea Pucci saranno co-conduttori al Festival di Sanremo 2026: l'annuncio di Carlo Conti.
Sanremo 2026, blitz di Carlo Conti da Mara Venier: Andrea Bocelli super ospite. Poi punge Pucci: L'Ariston fa pauraCarlo Conti, invitato da Mara Venier a Domenica In, annuncia la presenza di Andrea Bocelli al Festival. Poi punge Pucci e Leonardo Pieraccioni ... libero.it
Sanremo 2026: Andrea Bocelli ospite della serata finaleSi completa il quadro degli ospiti di Sanremo 2026: Carlo Conti ha annunciato che Andrea Bocelli sarà superospite della serata finale ... eurofestivalnews.com
Andrea Bocelli super ospite della finale di #Sanremo2026. Dal profilo di Rai Ufficiale facebook
#Sanremo2026 , #CarloConti : #AndreaBocelli ospite la sera della finale x.com