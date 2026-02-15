Sanremo 2026 Andrea Bocelli superospite alla serata finale del Festival | l’annuncio di Carlo Conti

Andrea Bocelli parteciperà come superospite alla serata finale di Sanremo 2026, che si terrà sabato 28 febbraio. La notizia è stata comunicata da Carlo Conti durante la trasmissione Domenica In, confermando la presenza del tenore toscano. Bocelli si esibirà con un brano speciale, attirando l’attenzione di molti fan già eccitati all’idea.

Andrea Bocelli sarà il superospite della serata finale del Festival di Sanremo, sabato 28 febbraio. Lo ha annunciato il direttore artistico Carlo Conti in collegamento con Domenica In. «È un grande onore la presenza di Bocelli. È sempre impegnato, lo avremo come superospite il sabato sera», ha dichiarato Conti. «E sono ancora più felice perché con Laura Pausini e Eros Ramazzotti fa parte di tre grandi nomi lanciati da Pippo Baudo proprio dal palco dell’Ariston», ha aggiunto, ricordando che quest’anno il Festival è dedicato allo storico conduttore scomparso ad agosto scorso. Bocelli torna sul palco sanremese a sette anni dalla sua ultima apparizione nel 2019, quando si esibì con Claudio Baglioni e poi in duetto con il figlio Matteo.🔗 Leggi su Open.online

Carlo Conti annuncia che Andrea Bocelli sarà il grande ospite della finale del Festival di Sanremo 2026, in programma sabato 28 febbraio.

Carlo Conti ha annunciato in diretta a Domenica In che Andrea Bocelli sarà il grande ospite della serata finale di Sanremo 2026, sorprendendo il pubblico con questa scelta.

Andrea Bocelli sings for Trump in the Oval Office

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.