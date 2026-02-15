Carlo Conti a Domenica In | Andrea Bocelli superospite della finale del Festival di Sanremo 2026

Carlo Conti annuncia che Andrea Bocelli sarà il grande ospite della finale del Festival di Sanremo 2026, in programma sabato 28 febbraio. La presenza del tenore si conferma come uno degli eventi più attesi, considerando il suo ruolo storico nella musica italiana. Bocelli arriverà a Sanremo per esibirsi davanti a migliaia di spettatori, portando sul palco un momento speciale di musica dal vivo.

Andrea Bocelli sarà il superospite della serata finale del Festival di Sanremo, in programma sabato 28 febbraio 2026. L’annuncio è arrivato dal direttore artistico Carlo Conti, collegato in diretta con "Domenica In" dalla città dei fiori, con lo sfondo del mare. L’annuncio di Carlo Conti Carlo Conti ha espresso la sua soddisfazione dichiarando: «È un grande onore la presenza di Bocelli: è sempre impegnato, ma lo avremo come superospite il sabato sera». Il direttore artistico ha aggiunto: «Sono ancora più felice perché con Laura Pausini e Eros Ramazzotti fa parte dei tre grandi nomi lanciati da Pippo Baudo proprio dal palco dell’Ariston. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

