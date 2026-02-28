Sanremo 2026 | anche il genovese Alfa alla serata cover ecco cos' ha cantato e con chi

Alla quarta serata del Festival di Sanremo 2026, dedicata alle cover, il genovese Alfa ha partecipato esibendosi sul palco. Durante l’evento ha interpretato un brano con un altro artista presente alla manifestazione. La sua performance ha attirato l’attenzione del pubblico e dei media presenti alla serata. La partecipazione di Alfa rappresenta un momento importante per la scena musicale locale.

Genova è ben rappresentata alla quarta serata del Festival di Sanremo 2026, quella dedicata alle cover.Prima dell'esibizione del genovese Sayf, è toccato a Enrico Nigiotti, cantante in gara che ha chiamato sul palco insieme a lui un altro giovane "zeneise", Alfa. I due hanno cantato "En e Xanax".