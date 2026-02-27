Sanremo 2026 la serata delle cover porta allegria e ritmo al Festival Ecco che cos' è successo la classifica e chi ha vinto Su Amicait
Sanremo 2026 ha vissuto la serata delle cover, un momento che ha portato allegria e ritmo al festival. Venerdì 27, sul palco dell’Ariston, artisti e pubblico hanno condiviso esibizioni di brani riarrangiati, creando un’atmosfera più spensierata. La serata ha visto anche la pubblicazione della classifica e la proclamazione del vincitore. Su Amica.it sono disponibili tutti i dettagli e i risultati.
Brani cult, ospiti di ogni genere per i duetti. Bianca Balti co-conduttrice rodata. E Alessandro Siani Sanremo 2026, finalmente la serata cover! Venerdì 27 tutti più allegri e rilassati all’Ariston. Risuoneranno brani cult e vedremo tantissimi ospiti dei duetti, non solo del mondo della musica: da Fiorella Mannoia a Claudio Santamaria, da Cristina D’Avena a Gianluca Grignani, da Francesca Fagnani a Belén Rodríguez. Bianca Balti torna co-conduttrice di Carlo Conti per una sera. Si parte con lo show di Laura Pausini che dall’esterno dell’Ariston fa il suo ingresso sul palco dell’Ariston intonando a gran voce Ritorno ad amare, Immensamente, Io canto. 🔗 Leggi su Amica.it
Sanremo 2026, come funziona il voto delle 3 giurie: chi vota serata per serata e che peso ha per la classificaTutto pronto per Sanremo 2026, che si svolgerà da martedì 24 a sabato 28 febbraio.
Arisa si racconta dopo la prima serata di Sanremo 2026: dal ritorno al Festival alla nuova fase a ciò che ha capito dell'amore. Su Amica.itSanremo 2026: quello che si è visto all’Ariston nella prima serata lo abbiamo raccontato qui.
Sanremo 2026, ecco tutti i duetti della serata cover: i cantanti in gara e l’annuncio di Carlo Conti
Sono disponibili contenuti utili per approfondire la notizia.
Temi più discussi: Sanremo 2026, la prima serata: cosa è successo sul palco dell’Ariston; Sanremo 2026: Inclusione, sport e memoria. La seconda serata emoziona l’Italia; Sanremo 2026, la seconda serata. Al top Tommaso Paradiso, Lda-Aka 7even, Nayt, Fedez-Masini, Ermal Meta - LIVEBLOG; Sanremo 2026, la scaletta della prima serata.
Sanremo 2026, la diretta della quarta serata: Bianca Balti divina illumina l'Ariston: Sono qui per godermelaDalla scaletta ufficiale ai super ospiti (a sorpresa), dal vincitore alla classifica finale: la serata dei duetti e delle cover in diretta dall’Ariston stasera 27 febbraio 2026. libero.it
Sanremo 2026, la serata cover in diretta: scaletta, cantanti e ospiti dei duetti. LIVELeggi su Sky TG24 l'articolo Sanremo 2026, la serata cover in diretta: scaletta, cantanti e ospiti dei duetti. LIVE ... tg24.sky.it
Sanremo 2026, le cover e i duetti più belli della quarta serata - facebook.com facebook
Sanremo 2026, le pagelle ai look della serata cover: Laura Pausini in Balenciaga, Elettra Lamborghini spagnoleggiante. @ilamauri1 x.com