Sanremo 2026 la serata delle cover porta allegria e ritmo al Festival Ecco che cos' è successo la classifica e chi ha vinto Su Amicait

Sanremo 2026 ha vissuto la serata delle cover, un momento che ha portato allegria e ritmo al festival. Venerdì 27, sul palco dell’Ariston, artisti e pubblico hanno condiviso esibizioni di brani riarrangiati, creando un’atmosfera più spensierata. La serata ha visto anche la pubblicazione della classifica e la proclamazione del vincitore. Su Amica.it sono disponibili tutti i dettagli e i risultati.