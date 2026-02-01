Sanremo 2026 serata cover | Enrico Nigiotti duetterà con Alfa sulle note di En e Xanax

Da livornotoday.it 1 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa sera a Sanremo, il pubblico si prepara a una serata di cover che promette emozioni. Enrico Nigiotti salirà sul palco per duettare con Alfa, interpretando “En” e “Xanax”. Carlo Conti ha annunciato il programma della serata durante il Tg1 di ieri, e la serata si preannuncia interessante con questi due artisti che si sfideranno in un’esibizione dal vivo.

Duetti Sanremo 2026, chi canta con chi? Il programma della serata delle cover del Festival è stato comunicato da Carlo Conti durante il Tg1 di ieri, sabato 31 gennaio. Da regolamento, la serata prevede l'interpretazione-esecuzione, da parte di ognuno dei 30 artisti in gara, di una cover scelta tra le canzoni italiane o internazionali e pubblicate entro il 31 dicembre 2025, insieme a un artista ospite. Enrico Nigiotti, che torna all'Ariston con il brano 'Ogni volta che non so volare', come 'partner' ha scelto Alfa e insieme canteranno En e Xanax di Samuele Bersani.

